Coupe du Roi : voici les compositions probables de Real Madrid vs Unionista

Deuxième de Liga à égalité de point avec le Barça, leader, le Real Madrid se déplace ce mercredi soir chez Unionista dans le cadre la 16è journée de la Coupe du Roi. Une rencontre à priori facile pour les madrilènes qui n’ont jamais perdu un duel face à cet adversaire.

C’est une équipe largement remaniée qui se déplace ce soir à Salamanque chez Unionista en 16è de finale de la Coupe du Roi. Vainqueur de Valence samedi dernier en Liga, Zidane a décidé de faire tourner son effectif en vue des prochaines rencontres décisives à venir. Ainsi, Luka Modric, Toni Kroos et Rodrygo sont laissés au repos. Le technicien français devra aussi se passer des services de Sergio Ramos et d’Eden Hazard, tous deux blessés.Par-contre, le coach merengue peut compter sur le retour de Gareth Bale et Fédé Valverde qui réintègrent l’effectif madrilène.

Côté Unionista, l’objectif premier serait de faire un bon match. Pensionnaire de Segunda B, les locaux sont très en dessous de leur adversaire de ce soir du point de vue effectif. Mais ils peuvent créer la surprise face à cette équipe madrilène qui, malgré sa 2è place au classement, ne constitue pas une assurance tout risque.