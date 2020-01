Coupe du Roi : le groupe du Real Madrid face au Real Saragosse pour la 8e de finale

Les joueurs madrilènes qui vont participer à la huitième de finale de la coupe du Roi face au Real Saragosse, sont désormais connus. Pour cette confrontation, le technicien français a fait appel à 19 éléments pour constituer son groupe. Dans cette liste, on remarque la présence de plusieurs cadres du vestiaire. Aussi, des absences de taille sont constatées à l’image de Hazard, Bale, Casemiro et autres. A noter que le coup d’envoi de cette confrontation est prévu à 21h au stade de la Romareda.

Les joueurs convoqués

Gardiens: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Valverde et James.

Attaquants: Benzema, Lucas V., Jović, Brahim, Vinicius Jr. et Rodrygo.