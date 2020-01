Coupe du Roi : le Barça massacre Leganès et file en quart de finale

Mené par son capitaine Lionel Messi, le Barça a écrasé la modeste équipe de Leganès (5-0) ce soir au Camp Nou pour s’offrir le billet qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe Roi. Une victoire facile qui marque le regain de forme des blaugrana après quelques semaines de prestations médiocre.

Le Barça a-t-il retrouvé sa forme? Sèchement battus par Valence (0-2) dimanche en Liga où ils auront montré un visage assez pâle, les blaugrana ont livré ce soir face à Léganès une copie parfaite. En effet, opposé aux Legionarios en huitième de finale de la Coupe du Roi, les poulains de Quique Setién ont régalé tout le Camp Nou en s’imposant largement face à une équipe qui aura été très faible défensivement. Dominateurs, les catalans ont eu la possession du ballon tout au long de la rencontre et se sont montrés très convaincants en première période. Quatre minutes seulement après le coup d’envoi, les barcelonais menait déjà au score. Bien servi par Nelson Semedo, Antoine Griezmann ouvre le score pour son équipe (1-0, 4è) avant de passer le relais à son compatriote français Clement Lenglet, une vingtaine de minutes plus tard. Sur une merveille de passe de Lionel Messi, l’arrière-garde blaugrana porte la score à 2-0 sur un coup de tête imparable.

A lire aussi : Mercato bouclé pour le FC Barcelone

Muselant son adversaire qui semble dépasser par le jeu barcelonais, les locaux intensifièrent leur domination en seconde période, aidés surtout par un système 3-4-1-2 qui peut se retrouver facilement à 5 milieux de terrains. Très en vue depuis le début de la rencontre, Lionel Messi trouve à son tour le chemin des filets. L’Argentin réalise une course incroyable sur le côté droit, entre dans la surface et trompe Cuellar d’une frappe sèche déviée par un adversaire (3-0, 59è). Le capitaine blaugrana est même allé de son doublé en fin de rencontre après un énorme travail de Rakitic (5-0, 89è). Un peu plus tôt, Arthur Melo entrée en cours de jeu, a participé au festival offensif du Barça en allant également de son but (4-0, 77è).

Avec cette balade de santé, le Barça valide son ticket pour les quarts de finale et peut se reposer tranquillement avant la réception de Levante dimanche en championnat.