Coupe du Roi : compositions probables de Barça vs Leganes

Sèchement battu par Valence, ce weekend en Liga, le FC Barcelone reçoit, ce jeudi soir (18h gmt), Leganes en huitième de finale de la Coupe du Roi. Une rencontre piège pour les blaugranas en panne d’inspiration depuis quelques semaines.

Difficilement qualifié pour les huitième de finale de la Coupe du Roi, le Barça défie, ce soir, Leganes dans l’espoir d’arracher sa qualification pour les quarts. Pas convaincant, malgré l’arrivée de Quique Setien sur le banc blaugrana, les barcelonais restent sur une défaite cuisante face à Valence en championnat. Pour ce match, le coach catalan ne va donc pas risquer de trop tourner son effectif. Privé de Luiz Suarez et de Neto, le technicien espagnol peut compter sur son gardien titulaire, Ter Stegen, qui sera certainement dans les cages ce soir. Piqué et Lenglet seront alignés en défense tandis que Junior Firpo et Nelson Semedo joueront les rôles de latéraux. L’axe devrait être occupé par le trident Vidal-Arthur-De Jong. En attaque, Messi et Griezmann devraient débuter, tout comme Ansu Fati, pourtant en grande difficulté face à Valence.

Du côté de Leganes, Braithwaite pourrait être aligné seul en pointe de l’attaque madrilène, alors que le Mexicain Javi Aguirre pourrait miser sur une défense à cinq, composé de Siovas, Awaziem, Tarin, Rosales et Silva sur les côtés.

Voici les compos probables des deux équipes :

Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Vidal, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Leganes : Cuéllar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues et Braithwaite.