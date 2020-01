Côte d’Ivoire : Wattao est mort

Send an email

Le Major Issiaka Ouattara dit Wattao est décédé dans un hôpital aux Etats Unis à New York-City, ont rapporté plusieurs sources médiatiques.

Alors qu’il était soigné pour une dingue doublée d’un diabète à l’étape terminale, le Colonel Issiaka Ouattara dit Wattao, l’un des officiers les plus célèbres de l’armée ivoirienne, est décédé. Il était un proche de Guillaume Soro et anciennement chef de guerre et membre influent de l’ex rébellion.

Issiaka Ouattara (alias Wattao), né en 1967 à Bouna, est un colonel ivoirien et ancien seigneur de guerre des Forces nouvelles ayant été un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011. Ancien judoka de haut niveau, ce personnage controversé est resté et une pièce importante du dispositif militaire ivoirien de 2011 à 2014 avant de faire un retour sur le devant de la scène en 2017 à l’occasion des mutineries.