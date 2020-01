Côte d’Ivoire: un poste de l’armée attaqué

Send an email

Des hommes armés ont pris pour cible un poste des Forces Armées de la Côte d’Ivoire dans la localité de Tabou (Sud-ouest) dans la nuit du mercredi à ce jeudi 16 janvier 2020.

Profitant de la tombée de la nuit, des hommes armés non-identifiés venus sur deux motos de type KTM selon APR, ont ouvert le feu sur le poste des Forces Armées de la Côte d’Ivoire de Tabou (Sud-ouest). Pris à l’imprévu, les éléments de l’armée ivoirienne ont riposté malgré eux, et ont réussi à repousser l’attaque des assaillants. Néanmoins, deux soldats auraient succombé lors des échanges de tirs et un aurait été blessé et évacué d’urgence à l’Hôpital Militaire d’Abidjan (HMA).

Selon des sources concordantes, la peur aurait laissé place au calme dans la journée et les populations apeurées pendant les combats, vaqueraient à leurs occupations.