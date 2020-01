Côte d’Ivoire: Simon Soro, le frère cadet de Guillaume Soro déposé à la Maca

Send an email

Simon Soro, le frère cadet de Guillaume Soro a été interpellé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) vendredi 3 janvier selon un avocat de l’ex-président du parlement.

Le bras de fer entre Guillaume Soro et la justice ivoirienne s’enrage. Ce vendredi 3 janvier, c’est le frère du député de Ferké qui a été mis aux arrêts. A l’occasion d’une conférence de presse à Abidjan, un avocat de Soro a indiqué que ce dernier est poursuivi pour des faits de « trouble à l’ordre public, diffusion de nouvelle fausse et atteinte à l’autorité de l’Etat ». C’est dans cette même affaire que cinq députés pro-Soro ont été jetés en prison. Mais pour ce conseil, le dossier est vide et rien ne pèse concrètement contre les détenus.

Un autre frère du candidat déclaré, Rigobert Soro est quant à lui sans nouvelles depuis plusieurs jours. Selon Me Diallo Souleymane, « il a été interpellé par des agents de la DST (Direction de la surveillance du territoire) et est détenu au secret ». Au même moment, l’ex-chef rebelle « exilé » en France promet de continuer son combat afin de ne pas négocier sa candidature pour la présidentielle de 2020. Dans son adresse à la nation, Guillaume Kigbafori Soro rassure de son retour à Abidjan très prochainement.