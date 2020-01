Côte d’Ivoire: Serge Koléa de la RTI 1 remporte le prix du meilleur journaliste 2019

Send an email

La soirée de récompense des acteurs de la presse ivoirienne s’est tenue samedi 28 janvier à l’hôtel président de Yamoussoukro. Pour l’édition 2019 du prix Ebony, c’est le journaliste de la RTI1, Serge Koléa qui est reparti avec le grand prix.

Serge Koléa de la Radio Télévision ivoirienne 1 est sacré meilleur journaliste de l’année 2019 en Côte d’Ivoire. Le jury du prix Ebony qui récompense les meilleures productions journalistiques a décidé de lui attribuer le prix de cette 21ème édition pour la qualité de ses productions. Outre le grand prix, le lauréat a également été récompensé pour les prix Ebony télévision, prix de la meilleure interview et celui des droits de l’homme. Serge Koléa repart donc avec un véhicule flambant neuf et plusieurs autres lots, dont des terrains viabilisés et une importante somme d’argent.

Il succède ainsi à Traoré Tié Medandjé, lauréat du prix de l’Union nationale des journalistes de la Côte d’Ivoire en 2018. Au niveau de la radio, c’est Soro Yafolo Sita de Radio Côte d’Ivoire qui s’empare du prix Ebony tandis que Francis Kouamé Yao du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, remporte la récompense de sa catégorie (presse écrite). Celui du meilleur journaliste sportif est revenu à Noor Sylla.

« Une presse en danger »