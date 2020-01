L’ex-premier ministre de Côte d’Ivoire Guillaume Sore a organisé un déjeuner mardi en France où il est en exil et a martelé sa ferme détermination de participer à la prochaine présidentielle de cette année.

Alors qu’il vit à Paris depuis que son ancien allié Alassane Ouattara et lui ont coupé les ponts et qu’il s’est vu poursuivi par la justice de Côte d’Ivoire, le député Guillaume Soro s’est en fin prononcé sur sa candidature. En effet, plusieurs observateurs ont mis en exergue le fait que les poursuites exercées contre Soro sont motivées par la politique. Ils sous entendent que Ouattara essaie de se libérer le chemin vers un autre mandat ou qu’il le libère pour son éventuel dauphin. Cependant, Guillaume Soro ne compte pas se laisser faire et se refuse de renoncer à son objectif depuis qu’il a quitté la tête du parlement du pays : accéder au fauteuil présidentiel.

«Je reste définitivement candidat aux élections. Ceux qui ont essayé de m’empêcher de retourner dans mon pays ne m’empêcheront pas d’être candidat », a-t-il déclaré à Paris en ce qui concerne la présidentielle. Il a aussi indiqué que les accusations à son encontre sont infondées et que des fausses preuves ont été exhibées. « Les mercenaires ont fait des enregistrements illégaux en pensant qu’ils pouvaient me piéger », a-t-il déclaré. «Mes avocats ont déposé une plainte à Paris contre les auteurs et le procureur parce qu’une partie (de l’enregistrement présumé) a été réalisée en France», a-t-il indiqué avant de souligner : «Je dois retourner en Côte d’Ivoire. Nous allons nous organiser pour faire en sorte que mon entrée en Côte d’Ivoire soit possible. »