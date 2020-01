Côte d’Ivoire: première réaction de Charles Blé Goudé après sa condamnation

Send an email

Le lundi 30 décembre 2019, Charles Blé Goudé a été condamné par contumace par la justice ivoirienne. Il a écopé d’une peine de 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de ses droits, un mandat d’arrêt et 200 millions à verser aux victimes pour des « actes de torture, viols, assassinats commis par lui-même ou ses partisans en 2010 et 2011 ». Dans une interview publiée par RFI ce vendredi 3 janvier 2020, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo a opiné sur sa condamnation.

Depuis les Pays-Bas où il vit après sa liberté conditionnelle obtenue à la Haye, Charles Blé Goudé réagit à sa condamnation par la justice ivoirienne. L’ancien ministre de Laurent Gbagbo se dit surpris par la condamnation et dénonce un harcèlement judiciaire. « Je suis carrément dans un état de surprise, parce qu’on me condamne par contumace et pourtant, je ne suis ni en fuite, ni introuvable », a-t-il confié à RFI.

Contrairement à la justice ivoirienne, Charles Blé Goudé pense que les faits pour lesquels il est condamné ont été déjà vidés par la Cour pénale internationale (CPI) qui l’a acquitté. Selon lui, le condamner pour les mêmes faits alors que la procédure devant la CPI n’est pas encore allée à son terme est incompréhensible. « Cette instrumentalisation de la justice ridiculise le pouvoir en place et infantilise la justice », a déclaré Charles Blé Goudé.

« C’est tout sauf une décision de justice »

Pour Charles Blé Goudé sa condamnation prononcée par la justice ivoirienne est un acharnement politique. Il y voit des mains invisibles qui agissent pour écarter « toutes les personnalités politiques en Côte d’Ivoire ». « C’est une décision politique qui revêt un vernis judiciaire, la stratégie du pouvoir est sue de tous. Écarter toutes les personnalités politiques en Côte d’Ivoire qui sont des adversaires redoutables pour le pouvoir, il faut donc les éloigner au maximum », a-t-il dit.

En attendant de prendre des mesures à son niveau face à cette condamnation qui complique sa situation judiciaire, Charles Blé Goudé compte discuter avec ses avocats. Il prévoit également faire une sortie médiatique ce samedi 04 janvier 2020 pour se prononcer publiquement sur sa condamnation.