Côte-d’Ivoire : les trois promesses de Ouattara à Soro

Face à la presse, ce mardi 28 janvier 2020, l’ex-président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a révélé le deal qui existait entre lui et le président Alassane Ouattara en 2002.

Guillaume Soro a reçu la presse française, ce mardi. A cette occasion, il a répondu à plusieurs questions de l’actualité sociopolitique de la Côte d’Ivoire. Interrogé sur la question, quel était le deal qui le liait à Ouattara, l’ancien premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, est allé droit au but. Il dit avoir des deals avec Alassane Ouattara en 2002 mais l’actuel chef d’Etat ivoirien n’a pas tenu sa promesse.

« M. Ouattara m’a fait 3 promesses devant Blaise Compaoré, si je venais à le faire Président: Il devrait me reconduire comme Premier Ministre jusqu’en 2015. Il n’a pas tenu. Il devrait me faire N°2 du RDR. D’ailleurs le poste de vice-président crée en 2008 m’était réservé. Il n’a pas tenu. Il devrait faire 1 seul mandat et me soutenir à être Président en 2015. Il n’a pas tenu. », a révélé Guillaume Soro.

Ce n’est pas la première fois qu’une affaire de promesses non tenues liant Alassane Ouattara et un autre acteur clé de la scène politique ivoirienne ait été dévoilée au public. On se souvient de l’affaire de la promesse du pouvoir non tenue avec Bédié.