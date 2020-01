Côte d’Ivoire : le parti de l’ancien président, Laurent Gbagbo, en deuil

La présidente de l’organisation des femmes du Front populaire ivoirien d’Issia, Marie-Claire Séri, est morte mardi 28 janvier dans un incendie à son domicile sis au quartier Justice.

Marie-Claire Séri, militante et dirigeante de l’organisation des femmes du Front populaire ivoirien d’Issia, est morte ce mardi dans un incendie qui a ravagé sa villa en plein jour. Selon l’Agence ivoirienne de presse, « l’incendie qui a également ravagé une autre villa voisine à celle de Mme Séri, a été causé par une fuite de gaz, alors que la victime faisait la sieste dans sa chambre. Le feu s’est très vite propagé et les secours n’ont pas pu sauver la responsable politique. Rien n’a pas pu être récupéré dans les deux villas jumelées ». Les autorités compétentes ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur ce drame.

Dans sa famille politique, on pleure une brave militante et une valeur sûre de la gauche ivoirienne. La présidente des femmes du FPI de Laurent Gbagbo, Marie-Odette Lorougnon, a rendu hommage à une dynamique militante. « Quelle tragédie ! », s’est-elle exclamée, avant de poursuivre : « C’est inexplicable. Que Dieu soutienne et fortifie ses enfants, son époux et sa famille ». Ce décès qui survient à moins de dix mois de la présidentielle ne serait pas sans effet sur le parti de l’ancien président, Laurent Gbagbo.