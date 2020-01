Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo a rencontré Pascal Affi N’Guessan à Bruxelles

Alors que personne ne s’y attendait et dans une atmosphère sociopolitique à haut risque en Côte d’Ivoire, les deux poids lourd du Front populaire Ivoirien(FPI), Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan, se sont rencontrés à Bruxelles.

L’annonce a été faite à travers un communiqué du FPI rendu public et relayé par les médias ivoiriens dont nos confrères de connectionivoirienne.net. Selon le communiqué, Affi et Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles le vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020. « Cette rencontre a été l’occasion pour le Président Affi d’exprimer sa solidarité au président Laurent Gbagbo », indique le document.

Les sujets de discussion ont tourné autour de l’actualité nationale ivoirienne et, bien entendu, sur la situation interne du parti rose. Aucun détail n’a vraiment été donné sur la rencontre entre les deux personnalités sur ce qui a été décidé en ce qui concerne la réunification du FPI et la prochaine consultation électorale qui déterminera qui dirigera la Côte d’Ivoire à partir de 2020. Dans tous les cas, cette rencontre a le mérite de faire grincer des dents au pays de l’éléphant et c’est aussi un grand pas vers la réconciliation entre les membres du FPI et également entre les ivoiriens autrefois, une nation.