Côte d’Ivoire: Herman Agbissi, fils de l’actrice Marie Louise Asseu, porté disparu

En Côte d’Ivoire, le fils de la défunte actrice Marie-Louise Asseu est porté disparu depuis le 25 décembre 2019, a rapporté first magazine, ce dimanche 12 janvier 2020.

La comédienne, actrice, réalisatrice et productrice ivoirienne Marie Louise Asseu est décédée le 7 décembre 2016. Trois ans, plus tard, ses proches annoncent la disparition de son fils Herman Agbissi. « Depuis la date du 25 décembre 2019, nous avons constaté la disparition de notre frère et ami IVOIRIEN DOUDOU AGBISSI HERMAN, fils de notre artiste comédienne FEUE MARIE-LOUISE ASSEU , plus connu sous le nom de Doudou ou Herman Doudou », peut-on lire sur first magazine. A en croire le média, il vit à Kharkov depuis plus de 4 ans avec ses frères ivoiriens ayant signalé sa disparition.

Marie Louise Asseu alais Malou était un actrice de la série ivoirienne à succès Ma Famille dans laquelle elle a joué un rôle important. Sa disparition a d’ailleurs obligé Delta à réécrire une grande partie du scénario de la série « Ma Grande famille ».