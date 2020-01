Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié réagit au décès de Allah Thèrèse

L’ancien président de la Côte d’Ivoire Henri Konan Bédié vient de réagir à la mort de la chanteuse traditionnelle baoulé, Allah Thèrèse, survenue dans la nuit du dimanche 19 janvier 2020. Henri Konan Bédié retient de l’illustre disparue, un être qui a procuré beaucoup de bonheur et de joie à travers ses nombreuses chansons, magnifiant la paix et l’indépendance.

A l’instar de l’actuel chef d’Etat ivoirien Alassane Ouattara qui dit être profondément attristé par le décès de la chanteuse Allah Thèrèse, l’ex-président de la Côte d’Ivoire Henri Konan Bédié ne s’en remet pas non plus. Il pleure le départ d’une valeureuse militante qui a usé de sa voix pour la promotion de la paix et de l’unité nationale.

»C’est avec une grande tristesse que j’ai appris hier, très tard, dans la nuit du dimanche 19 janvier à ce lundi 20 janvier, le décès inattendu de l’artiste émérite ALLAH Thérèse, survenu à l’hôpital général de Djekanou. Je retiens d’elle, qu’elle nous a procuré, durant plus d’un demi-siècle, beaucoup de bonheur et de joie à travers ses nombreuses chansons, magnifiant la paix et l’indépendance, dont certaines étaient dédiées à la gloire et à l’honneur de Félix Houphouet-Boigny, artisan infatigable de la recherche de la paix et de progrès social pour la Côte d’Ivoire », se souvient Henri Konan Bédié.

Henri Konan Bédié a pour finir adressé ses sincères condoléances à la famille de l’illustre disparue: ‘‘En ces instants de souvenirs de ses œuvres et de douleur que vit la nation ivoirienne dans toutes ses composantes, je voudrais, en mon nom personnel et celui du PDCI-RDA, adresser à sa famille biologique, au monde de la culture de la Côte d’Ivoire et au peuple ivoirien nos sincères condoléances. Que le Tout Puissant fortifie ses proches et prenne soin d’eux pour surmonter cette épreuve. Que son âme repose en paix », a -t-il déclaré.