Côte d’Ivoire: des policiers violent le siège de « Générations et peuples solidaires » de Guillaume Soro

Le siège de Générations et peuples solidaires (Gps) a été visité par des policiers ce lundi 13 janvier 2020. Plusieurs objets ont été emportés par les forces de l’ordre sans aucun acte administratif, dénonce Guillaume Soro dans un communiqué.

Le siège de Gps sis à Cocody-Riviera Golf a reçu la visite des hommes en uniforme ce lundi 13 janvier. Selon le communiqué publié par le Président du mouvement, les policiers ont forcé les portes pour soutirer des documents et autres objets sans aucune autorisation. Ordinateurs portables, imprimantes, disques durs externes, clés USB, fiches vierges d’inscription à GPS, jouets préparés pour célébrer la Noël avec les enfants démunis, boîtiers Wi-Fi, sont entre autres éléments emportés par les forces de l’ordre.

Pire, déplore Guillaume Soro, les porte-documents contenant les effets personnels des défunts Me Fakhy Konaté et Lambert Métahapena Coulibaly, respectivement ancien Secrétaire général et ancien Directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale ont été également saisis. Tout en condamnant l’acte qui, selon le parti, n’est pas le premier, Gps donne mandat à ses avocats afin que les auteurs des dégâts soient traduits devant les juridictions compétentes.