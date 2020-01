Côte d’Ivoire: Ce que Wattao a dit à Guillaume Soro avant de mourir

Send an email

La mort du colonel-major Issiaka Ouattara, alias Wattao touche profondément Guillaume Soro qui ne s’en revient toujours pas. Après avoir émis sa première réaction dans un tweet, l’ancien président de l’Assemblée nationale est revenu sur la mort de son ex-compagnon en évoquant sa dernière discussion avec l’illustre disparu.

Wattao et Guillaume Soro étaient en contact jusqu’à ce dimanche 05 janvier. Les deux hommes ont échangé quelques heures avant la mort de Wattao. « Wattao est mort très triste. Et seulement hier dans un pénible effort, il me promettait de guérir. Je suis en douleur. Je saigne… », a-t-il écrit sur sa page tweeter.

En exil depuis quelques semaines, Guillaume Soro vient de recevoir un autre coup dur. Comme si tout s’écroulait autour de lui, Guillaume Soro se pose des questions. « Que me veut la faucheuse ? Moi en exil! La faucheuse pourquoi ? », se demande t-il.