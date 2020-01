Coronavirus : résultat des tests sur le cas suspect en Côte d’Ivoire

Le premier cas suspect de coronavirus détecté en Côte d’Ivoire et mis en examen est sorti, mercredi 29 janvier, de l’hôpital où il a été admis. Selon le ministre de la santé, les résultats des tests effectués sur la femme suspectée d’être atteinte du coronavirus se sont relevés négatifs.

Le ministre ivoirien de la santé et de l’Hygiène publique s’est prononcé mercredi dernier sur le présumé cas de coronavirus en Côte d’Ivoire. Sur la base des résultats des tests, le ministre Eugène Aka Aouélé a déclaré que l’étudiante ivoirienne arrivée de la Chine le week-end dernier n’est pas atteinte du coronavirus. « Les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d’Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus (2019-nCoV)« , a-t-il fait savoir. « A la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour« , rassure l’autorité. C’est une bonne nouvelle pour le pays et même le continent qu,i pour l’heure, n’a enregistré aucun cas confirmé.

Alertées par les autorités aéroportuaires d’Abidjan de la présence d’un malade dans un aéronef en provenance de Pékin en Chine, les autorités ivoiriennes ont mobilisé les moyens nécessaires pour la prise en charge immédiate de la suspecte par les services compétents du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à sa descente à l’aéroport. Ainsi, ils ont procédé à des prélèvements pour analyse.

Coronavirus ou une épidémie mondiale?

Nouvelle forme de syndrome respiratoire, le coronavirus est apparu à Wuhan (province du Hubei, Chine) début décembre 2019. La pneumonie de Wuhan s’est rapidement répandue aux pays de la sous-région, avant de rallier les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. A l’étape actuelle, le bilan provisoire fait état de 131 morts et plus de 5300 cas confirmés. Plusieurs pays prennent des précautions surtout au niveau des aéroports pour prévenir ce mal. Des pays africains prennent déjà des dispositions préventives contre ce virus qui se répand à travers le monde.