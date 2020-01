Coronavirus: que sait-on et que faire en cas de contamination?

Que faire pour ne pas être contaminé? C’est l’une des questions qui sont d’actualité, ces derniers jours, suite à l’apparition du mystérieux coronavirus qui tue et se propage de façon exponentielle, dans le monde, notamment en Chine d’où est parti l’épidémie. A cette interrogation, les ministres en charge de la santé de plusieurs pays ont apporté des réponses satisfaisantes et ont pris des mesures épidémiologiques pour préserver la santé de leurs peuples. Il faut d’abord reconnaître que les contrôles sont désormais exigés aux aéroports pour éviter l’importation du virus par un individu en provenance d’un pays infecté. En cas de contamination, il ne faut surtout pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination. Il faut se rendre dans les lieux indiqués par les autorités en charge de la santé de son pays pour une assistance médicale adéquate.

Comment éviter tout risque de contamination?

Selon les explications de Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’Institut immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l’Inserm et chef du service maladies infectieuses à l’hôpital Bichat AP-HP, le coronavirus est un virus respiratoire., a-t-il expliqué.Des symptômes proches de la grippe donc, mais la préoccupation principale est de savoir si, en cas de symptômes, vous avez été en contact avec le foyer de la maladie, en ayant voyagé récemment en Chine ou en ayant été en contact avec une personne s’étant rendue dans le pays récemment. La période d’incubation du coronavirus seraitavait indiqué la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn.

Pour éviter tout risque de contamination ou de contagion, des mesures de précaution peuvent ainsi être appliquées, comme l’explique le Dr. Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant santé sur LCI : « Il faut premièrement se laver les mains, prendre plutôt des mouchoirs jetables et les jeter immédiatement après, et enfin, lorsqu’on est soi-même malade, porter un masque. » Comme la grippe, ce virus se montre bien plus dangereux pour les personnes fragilisées ou à risque que pour les personnes en bonne santé. Il convient également de prendre la température plusieurs fois.