Coronavirus : les nigérians résidant à Wuhan ne veulent pas rentrer au pays

Send an email

Alors que les ressortissants d’autres pays, résidant en Chine, crient au secours pour se faire rapatrier dans leurs différents pays en raison du nouveau coronavirus, ceux du Nigéria ne veulent pas rentrer au bercail.

Ce vendredi 31 janvier 2020, Lai Mohammed, ministre de l’Information, a déclaré que le gouvernement fédéral est en contact avec 16 nigérians vivant à Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus qui fait ravage en Chine. Cependant, ils n’ont manifesté aucun désir pour rentrer au pays. Et, selon le ministre de l’Information, le gouvernement ne peut pas les rapatrier contre leur gré.

«Même si nous avons des nigérians là-bas, à moins qu’ils ne manifestent leur intérêt à rentrer chez eux, nous ne pouvons pas les forcer…Je sais que nous avons des nigérians à Wuhan; notre ambassade en Chine a confirmé que nous avons environs 16 nigérians à Wuhan et qu’ils sont en contact avec eux…Ils n’ont cependant pas manifesté leur intérêt à rentrer chez eux. Ils contacteront cependant notre ambassade s’ils souhaitent rentrer chez eux », informe le ministre Lai Mohammed.

Malgré la grande menace que constitue le coronavirus, le Nigéria n’a pas interdit à ses citoyens de voyager en Chine. Mais ils doivent respecter des conditions sanitaires fixées par les autorités pays. «Nous avons besoin de beaucoup d’éclaircissements publics. Nous devons faire savoir aux gens qui voyagent qu’il faut une transparence et une honnêteté absolues lorsqu’ils remplissent des formulaires», a déclaré le ministre Lai Mohammed. Décrété comme étant une urgence internationale par l’OMS, le coronavirus a déjà fait plus de 212 morts et 8.900 contaminations.