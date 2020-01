Coronavirus : le Nigéria ferme un supermarché chinois

Un supermarché chinois a été fermé par les autorités nigérianes dans la région de Jabi à Abuja suite à l’alerte sur le Coronavirus. La fermeture a été faite par la Commission de protection des consommateurs, rapporte Sahara Reporter.

Cette décision du gouvernement nigérian de fermé un supermarché chinois dans la capitale du Pays, fait partie selon Sahara reporter, de l’une des décisions de la commission d’empêcher le virus mortel (Coronavirus) d’entrer au Nigéria. La commission a, dans une série de tweets, révélé que ses agents avaient confisqué des aliments surgelés importés illégalement de Chine. Les photos de certains des aliments surgelés publiées sur Twitter ont montré qu’ils avaient une date d’expiration de 2089, ce qui a suscité des soupçons qu’ils n’étaient pas certifiés par l’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et drogues, indique Sahara Reporter.

«Le FCCPC a inspecté le supermarché Panda, Jabi, sur des informations crédibles selon lesquelles il discriminait et avait une zone cachée pour les ressortissants asiatiques. L’allégation a été confirmée. Des fruits de mer et des produits d’origine animale importés illégalement de Chine ont été découverts. Le magasin a été fermé pour des raisons de prudence compte tenu du coronavirus. Des produits ayant une durée de conservation expirée et irrégulière ont également été découverts chez Panda. Les activités réglementaires visant à retirer tous ces produits du supermarché se poursuivent», a indiqué la commission de protection des consommateurs sur tweeter. Notons que le Coronavirus a déjà fait plus de 100 morts et 4000 cas confirmés en Chine.