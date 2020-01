Coronavirus : le Nigéria autorise ses citoyens à voyager en Chine

Le Nigéria n’empêchera pas ses citoyens de se rendre en Chine ou dans tout autre pays où sévit le coronavirus, a déclaré, ce vendredi, le ministre nigérian de l’information et de la culture.

Le Nigéria multiplie les mesures sanitaires afin de prévenir l’épidémie du coronavirus qui a fait, à ce jour, plus de 170 morts. Ce vendredi, s’est tenu à Abuja, au ministère de la Santé, une réunion du comité interministériel et multisectoriel sur l’épidémie. Une réunion au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été prises, notamment l’interdiction ou non aux Nigérians de voyager dans les pays à risque. Selon le ministre de l’Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, le gouvernement fédéral ne va pas imposer aux Nigérians des restrictions de voyage. Alhaji Lai Mohammed a déclaré qu’il aurait des conseils à ceux qui souhaitent se rendre en Chine afin de se prémunir des comportements à risque qui pourraient être préjudiciables à leur santé et leur bien-être. « Nous savons qu’il est un peu difficile d’interdire aux gens de voyager. Une autre chose est que ce n’est pas une base pour stigmatiser les gens qui viennent de là. Même si nous avons des Nigérians là-bas, à moins qu’ils ne manifestent leur intérêt à rentrer chez eux, nous ne pouvons pas les forcer. Je sais que nous avons des Nigérians à Wuhan ; notre ambassade en Chine a confirmé que nous avons environ 16 Nigérians à Wuhan et qu’ils sont en contact avec eux. Ils n’ont cependant pas manifesté leur intérêt à rentrer chez eux. Ils contacteront cependant notre ambassade s’ils souhaitent rentrer chez eux », a-t-il expliqué.

Le ministre a déclaré qu’il fallait que le grand public soit éclairé et que les Nigérians comprennent réellement le bien-fondé de toutes ces mesures. «Nous devons faire savoir aux gens qui voyagent qu’il faut une transparence et une honnêteté absolues lorsqu’ils remplissent des formulaires. Certaines personnes ne prennent pas les formulaires au sérieux et trompent les autorités lorsqu’elles sont invitées à déclarer leur statut. L’un des principaux avantages de la déclaration d’urgence mondiale pour le coronavirus par l’OMS est qu’ils comprennent que la lutte contre ce virus peut être très coûteuse et que certains États ne peuvent pas se le permettre. Mais il existe des partenaires qui peuvent aider ces pays. Mais en ce moment, nous sommes en train de travailler ensemble pour lutter contre l’épidémie », a-t-il déclaré.