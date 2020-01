Coronavirus: le Maroc va rapatrier ses étudiants résidents à Wuhan en Chine

Send an email

A l’occasion d’une séance de travail tenue ce lundi 27 janvier 2020, au Palais Royal de Rabat, le roi Mohammed VI a donné de très hautes instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant actuellement à Wuhan, épicentre de l’épidémie de coronavirus.

La situation des étudiants marocains vivants à Wuhan où est né le coronavirus qui sévit en Chine, a suscité la tenue d’une séance de travail ce lundi 27 janvier au palais royal du Maroc. Au terme de la séance, le roi Mohammed VI a donné de très hautes instructions pour le rapatriement de ses ressortissants. Le Souverain a également ordonné que les mesures nécessaires soient prises au niveau des moyens de transport aérien, des aéroports appropriés et des infrastructures sanitaires d’accueil spécifiques.

Selon le communiqué du cabinet royal, le roi Mohamed VI a aussi ordonné au Chef du gouvernement et aux différents responsables présents, chacun dans son domaine de compétence, d’assurer le suivi et la coordination adéquats. En Chine, le bilan fait état de 81 morts et 2 744 cas confirmés, dont celui d’un bébé de neuf mois, alors que le nombre de cas suspects a doublé en l’espace de 24 heures, à près de 6 000.