Coronavirus: le Japon évacue ses ressortissants de la Chine

Le Japon a envoyé mardi un premier avion à Wuhan pour évacuer ses ressortissants de cette ville du centre de la Chine, le principal foyer du nouveau coronavirus, a annoncé mardi le ministère japonais des Affaires étrangères.

Les autorités japonaises ont mis en exécution leur procédure de rapatriement des ressortissants japonais résidents à Wuhan en Chine. Selon un responsable du ministère des affaires étrangères du Japon, l’appareil devant évacuer la première vague de leurs compatriotes de Wuhan a décollé vers 20H00 (11H00 GMT) ce mardi 28 janvier 2020 et sera du retour à Tokyo mercredi matin avec à son bord quelque 200 Japonais, sur 650 ayant exprimé le souhait de rentrer dans leur pays.

Ce mardi, le nombre de personnes infectées sur le sol japonais passe à sept. En Chine le bilan est de 81 morts et plus de 2.000 personnes infectées. Trois cas ont été enregistrés en France et un en Allemagne.