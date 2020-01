Coronavirus: le gouvernement congolais impose une condition à ses citoyens

Send an email

La République Démocratique du Congo a interdit tout voyage sur la Chine à ses citoyens, à compter de ce jeudi 30 janvier 2020, jusqu’à nouvel ordre en raison de l’épidémie du coronavirus qui sévit dans ce pays.

Le vice-ministre congolais de la santé, Albert M’peti Biyombo a, dans un message vidéo ce mercredi, appelé les Congolais qui veulent voyager pour la Chine à suspendre leur vol: « A tous les citoyens et toute autre personne qui voyagent régulièrement vers la Chine, il leur est demandé de surseoir à leur voyage jusqu’à nouvel ordre », a -t-il déclaré.

Les Congolais qui viendront de la Chine seront soumis à des contrôles sanitaires. Le gouvernement congolais a pris des mesures préventives pour lutter contre l’épidémie du coronavirus dont le bilan augmente chaque jour et inquiète le monde. Actuellement, le point fait état de 170 morts et plus 5 000 infections confirmées.