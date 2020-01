Coronavirus : la France va rapatrier ses ressortissants de la Chine

La France a annoncé le rapatriement de ses ressortissants résidant à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie du Coronavirus qui sévit en Chine. La première vague de rapatriement des Français depuis la Chine aura lieu ce jeudi 30 janvier 2020.

Actuellement, on dénombre 81 morts et plus de 2.000 personnes infectées en Chine, majoritairement dans la ville de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités chinoises. En France, un cas de coronavirus a été enregistré à Bordeaux et deux à Paris. Ce mardi, la France a annoncé qu’un premier rapatriement de ses ressortissants depuis la Chine aura lieu, le jeudi 30 janvier. « Un premier vol de rapatriement (…) partira demain (mercredi) de Paris pour revenir probablement jeudi, le 30, avec des personnes qui (…) ne présentent pas de symptôme », a déclaré M. Djebbari sur CNews, en ajoutant qu’un « second vol, dont les dates sont à déterminer, rapatriera ensuite les personnes possiblement porteuses du virus ».

Un rapatriement très rapide…

Selon le Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, le rapatriement des Français qui veulent quitter Wuhan va se faire très rapidement. « Nous organisons en ce moment-même, la vérification des personnes qui souhaitent rentrer », a ainsi avancé le médecin, estimant que le ministère aura, dans les prochaines heures, cette liste définitive. Ensuite, les ressortissants monteront à bord d’un vol dédié et direct avec une « équipe médicale à bord. Ce vol ne devrait à priori pas être payant, selon les informations du numéro 2 du ministère, et il pourrait également concerner des ressortissants d’autres pays européens.

Une fois arrivés sur le territoire national, poursuit le médecin, les français bénéficieront d’un suivi personnalisé et biquotidien pendant 14 jours. Le lieu, qui est en cours de sélection n’a pas encore été trouvé. Il sera un lieu d’hébergement et non pas un hôpital, pour les personnes qui ne sont pas malades mais se trouvera cependant à proximité d’un établissement de santé.

« Concernant le nombre de personnes que l’Hexagone peut prendre en charge, on compte 36 services « équipés » et « compétents » en la matière. Chacun d’entre eux dispose de quinze à vingt lits », conclut l’expert.

Depuis l’apparition du coronavirus en Chine, l’Afrique n’a enregistré que deux cas suspects: un en Côte d’Ivoire et un au Maroc. Mais, après des tests requis, les résultats sont négatifs. Aucun pays africain n’a donc été infecté pour le moment. En revanche, les Etats-Unis, le Japon, l’Australie…ont déjà enregistré des cas de personnes infectées.