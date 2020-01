Coronavirus: la Côte d’Ivoire renforce les contrôles sanitaires à ses frontières

Jeudi 23 janvier 2o20, le ministère de la santé de la Côte d’Ivoire a annoncé d’importantes mesures de prévention, prises par le gouvernement, pour faire face à l’épidémie de coronavirus débutée en Chine et qui se répand progressivement dans le monde.

« 41 morts et plus de 900 personnes infectées », c’est le bilan actuel du coronavirus, et cette situation fait froid dans le dos. A l’instar du Sénégal et du Ghana, qui ont déjà pris des mesures épidémiologiques pour contrer la menace. du nouveau coronavirus, la Côte d’Ivoire a annoncé une série de mesures préventives face à l’épidémie. Au nombre de ces mesures, figurent le « renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, maritimes et terrestres » du pays et « le renforcement des capacités diagnostiques de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire pour la confirmation des cas suspects, du renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l’infection dans les établissements sanitaires ». C’est donc clair que la Côte d’Ivoire renforce désormais les contrôles sanitaires à ses frontières, en plus de la sensibilisation des populations sur les mesures préventives à prendre face à ce nouveau virus.

« Baptisé « 2019-nCov », le nouveau coronavirus qui frappe la Chine se transmet par voie respiratoire et se manifeste par la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires », informe le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

Détecté en Chine, le mois dernier, le virus s’est notamment propagé en France, aux Etats-Unis, au Japon, en Australie, et à Taiwan. Sous le choc, la Chine a annulé à Pékin les festivités du nouvel an chinois et. mis en quarantaine plusieurs villes du pays pour freiner la prolifération de l’infection. A Wuhan, ville où est malheureusement né le coronavirus, les médecins sont débordés par les malades qui affluent à l’hôpital. Les autorités chinoises ont donc annoncé en urgence, vendredi dernier, la construction d’un hôpital de 25.000 m2 pour accueillir les malades afin d’alléger la tâche aux agents de santé de ladite ville.