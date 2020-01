Send an email

Coronavirus: une Chinoise dribble l’émigration et entre à Paris avec les symptômes de la maladie

Une femme originaire de la ville de Wuhan s’est réjouie sur les réseaux sociaux pour avoir réussi à passer le contrôle sanitaire à l’aéroport et d’être entrée sur le territoire français malgré son état infecté. L’ambassade de Chine en France a pu retrouver cette ressortissante et est entrée en contact avec elle. Les autorités françaises mènent actuellement des investigations.

L’ambassade de Chine en France a contacté une ressortissante chinoise qui était arrivée à Paris en provenance de Wuhan, la ville considérée comme le foyer de l’épidémie du coronavirus qui frappe la Chine et plusieurs autres pays. Selon Sputniknews, la femme ne se sentait pas bien avant son départ de Chine. Elle avait notamment de la fièvre et de la toux, des symptômes qui ressemblent à ceux du coronavirus, mais a passé toutes les barrières médicales de l’aéroport parisien sans être arrêtée, ce qu’elle a confié à ses amis sur l’application WeChat.

⚡️URGENT⚡️ #Santé : Une femme de #Wuhan présentant des symptômes de fièvre légère a pris des médicaments pour faire baisser sa température et a passé le dépistage aux douanes et s'est envolée pour la France et s'est vanté de tout cela sur l’application chinoise #WeChat. pic.twitter.com/C9eb7acSLE — FranceNews24 (@FranceNews24) January 23, 2020

Un article de Weixin a relayé l’information : « La femme, en compagnie de copines de voyage, ne prend pas l’initiative de déclarer son état et compte sur les médicaments pour abaisser la température en vue de passer le contrôle ». Il souligne que les symptômes ne sont pas forcément le signe d’une contamination au conoravirus, mais que cette initiative reste risquée.

L’ambassade chinoise à Paris a, à son tour, contacté la Chinoise qui présentait des symptômes ressemblant à ceux d’un nouveau type de coronavirus, et lui a demandé de s’adresser rapidement à des médecins. La femme en question a été par la suite localisée à Lyon, selon les médias locaux. «Au soir du 22 janvier, l’ambassade a pris contact avec la personne concernée, Madame Yan, et lui a demandé d’appeler rapidement le 15, pour qu’elle soit prise en charge par les urgences», indique le site de l’ambassade.

Déclaration du porte-parole de l'Ambassade de Chine en France https://t.co/ZowEEQUCuq — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) January 23, 2020

Les autorités françaises et chinoises confirment qu’il n’existe aujourd’hui aucun cas de coronavirus en France. Le bilan est aujourd’hui de 844 cas confirmés dont 835 en Chine (34 guéris), 2 au Vietnam, 1 au Singapour, 1 aux Etats-Unis, 1 en Corée du Sud, 3 au Thaïlande (2 guéris), 1 au Japon(guéri). À partir du jeudi 23 janvier, les autorités de la ville chinoise de Wuhan, où les premiers cas du dangereux coronavirus ont été recensés, ont annoncé qu’interdiction était faite aux habitants de quitter la ville. De plus, les festivités à l’occasion du Nouvel An chinois ont été annulées à Pékin.