Coronavirus : Google ferme temporairement ses bureaux en Chine

Google ferme temporairement tous ses bureaux en Chine en raison de l’épidémie du coronavirus, a confirmé, mercredi, la société à The Verge. La fermeture comprend tous les bureaux en Chine continentale, ainsi que ceux de Hong Kong et Taiwan.

Actuellement, les bureaux sont fermés pour les vacances prolongées du Nouvel An lunaire, une mesure que le gouvernement chinois a prise pour aider à réduire la propagation du virus en encourageant les résidents à rester à l’intérieur et à éviter les voyages. Un porte-parole de Google a déclaré que la société prévoyait désormais de fermer ses bureaux conformément aux directives du gouvernement, et qu’elle a également imposé des restrictions temporaires aux voyages d’affaires sur les vols vers la Chine continentale et Hong Kong. Le géant américain interdit également à ses employés de voyager dans le pays et a exhorté tous ses salariés actuellement en Chine et à Hong Kong à rentrer chez eux et à passer deux semaines à travailler à domicile avant de retourner au bureau.

Cette décision marque la dernière escalade des efforts de l’industrie technologique pour atténuer les risques liés au virus, qui, selon les responsables de la santé, sont originaires de la ville chinoise de Wuhan et qui ont fait au moins 132 morts et plus de 6000 cas confirmés.