Coronavirus : « C’était l’enfer », déplore un étudiant marocain rapatrié de la Chine

La première vague des étudiants marocains vivant en Chine à Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus, est arrivée, mardi soir, vers 20h30, à l’aéroport Mohammed VI de Casablanca. A leur descente d’avion, les étudiants ont été pris en charge par une équipe médiale pour des vérifications sanitaires.

Suite aux ordres de rapatriement des étudiants marocains donnés par le Roi Mohamed VI, le lundi 27 janvier 2020, les étudiants marocains ont foulé le sol de leur pays, mardi 28 janvier 2020, à bord d’un avion de la Royal Air Maroc, en provenance de la Chine. Interrogés par Le Site info, ils ont raconté le calvaire qu’ils ont vécu en Chine suite à l’apparition du coronavirus. «Je ne vis pas à Wuhan mais j’ai des amis qui y sont établis. C’est la psychose», confie un étudiant.

«Je ne vivais pas à Wuhan mais dans une petite ville où les cas de coronavirus n’étaient pas nombreux. Les responsables de l’université où je poursuis mes études nous ont interdit, toutefois, de sortir pour éviter tout risque de contamination. « C’était l’enfer ». On manquait d’aliments et on paniquait en apprenant que le virus faisait de plus en plus de victimes», a déploré un jeune homme qui était également à bord de l’avion en provenance de la Chine.

La psychose des parents…

Les parents marocains dont les enfants étudient en Chine sont également sous le choc et sous l’effet de la psychose. Ils s’inquiètent pour leurs enfants: «On a eu très peur pour nos enfants. Mon fils, également établi dans une ville en Chine, tenait à nous rassurer mais notre inquiétude ne faisait que grandir en constatant le nombre de morts causés par le virus», a déploré la mère d’un étudiant.

En Chine, le bilan du coronavirus a excédé 81 morts et 2.000 personnes infectées. Dans le même temps, le virus ne cesse d’étendre ses racines dans d’autres pays.