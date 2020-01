Coronavirus : abandonnés, les camerounais de la Chine poussent un cri de cœur à Paul Biya

Les camerounais résidant en Chine s’inquiètent pour leur santé en raison de la propagation du coronavirus à Wuhan et dans d’autres provinces chinoises. Dans une lettre, ils disent être en attente du soutien du gouvernement de leur pays pour une issue favorable à la situation dans laquelle ils se trouvent.

Au total, 300 camerounais (étudiants et travailleurs) sont bloqués en Chine depuis que la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, a été mise en quarantaine par les autorités chinoises pour contrer la propagation de l’épidémie dans tout le pays. Ces camerounais, en quête du savoir au pays de Xi Jinping, dans l’espoir de vite rentrer au bercail, pour aider le Cameroun à surmonter les défis du développement, craignent pour leur santé et plaident pour que le gouvernement de Paul Biya intercède en leur faveur.

Dans un message relayé par ACP, ils disent être dans la province de Hubei enclavée du centre de la Chine, dont la capitale est Wuhan, foyer du coronavirus, mis en quarantaine depuis le 23 janvier 2020. « Les centres commerciaux, marchés, et moyens de transport étant à l’arrêt, nous sommes dès lors très anxieux pour la suite des événements », peut-on lire dans la lettre.

300 camerounais abandonnés en Chine ?

Les camerounais, résidant en Chine, n’arrivent pas à comprendre le silence des autorités de leur pays, notamment l’ambassade du Cameroun à Beijing, face à leur cri de cœur : « Malgré nos nombreuses démarches (appels téléphoniques et correspondances) envers l’ambassade du Cameroun à Beijing, nous restons sans nouvelles ou réponses officielles pour nous rassurer ou donner des consignes humanitaires », ont-ils indiqué dans le message.

« Notre frustration est encore plus grande lorsque nos confrères de pays voisins reçoivent du soutien tant moral que matériel de leurs officiels. Nous refusons de croire que nous avons été abandonnés, c’est pourquoi nous voulons saisir cette opportunité pour lancer vers vous ce cri », ont-ils déploré.

Pour finir, ils souhaitent la mise à disposition d’un numéro vert pour tous les camerounais de la Chine et surtout le plus urgent, l’assistance avec le nécessaire en ce temps de crise : des masques, des désinfectants et de la nourriture car les boutiques se sont vidées et beaucoup d’entre nous ont épuisé leurs réserves. Ils espèrent tout de même que le président Paul Biya mènerai,t dans les toutes prochaines heures, une action en leur faveur face à cette situation.

42 morts supplémentaires dans la province de Hubei (centre)

L’épidémie du coronavirus a fait plus de 1.200 contaminations supplémentaires à Hubei au cours des dernières 24 heures, portant le total national à 8.900 cas. Le total national de l’épidémie du nouveau coronavirus, apparue en décembre, passe ainsi à 212 morts.