Coopération franco-algérienne: Jean-Yves Le Drian en visite de travail chez Abdelamadjid Tebboune

Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé à Alger, ce mardi 21 janvier, pour une courte visite de travail avec les autorités algériennes. Il sera question, selon plusieurs sources, de la coopération bilatérale et de la crise libyenne.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est dans la capitale algérienne ce mardi pour une visite de travail. Reçu à l’arrivée par son homologue, Sabri Boukadoum, les deux diplomates se sont ensuite entretenus au ministère des affaires étrangères. Ils ont échangé sur « l’état des relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de leur renforcement » avant de procéder à « un examen approfondi des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Mali ».

Le Drian aura un tête-à-tête avec le premier ministre Abdelaziz Djerad et enfin avec le président Abdelamadjid Tebboune. Il est le premier officiel (ministre) français à fouler la terre algérienne après l’élection du nouveau président dans un contexte de boycott du mouvement hirak qui, selon des indiscrétions, aurait le soutien de certaines autorités françaises.

L’Elysée prend acte de son élection!

C’est un retour à la normale, on est tenté de le dire. Après l’élection du président Abdelamadjid Tebboune, la France avait indiqué qu’elle prenait acte du verdict des urnes sans pour autant faire de commentaire. Si les relations bilatérales étaient tumultueuses entre Alger et Paris au moment de la transition, l’arrivée au pouvoir du nouvel élu donne ses premiers fruits car cette visite vient confirmer le rapprochement entre les deux pays.