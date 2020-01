Congo-présidentielle 2021: vers une candidature unique de l’opposition face à Dénis Sassou Nguesso

Send an email

Au Congo-Brazzaville, un parti de l’opposition appelle toutes les forces qui aspirent au changement à s’unir afin de présenter une candidature unique de l’opposition à la présidentielle de 2021 face au président sortant Dénis Sassou Nguesso.

Le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) a lancé un appel aux acteurs de l’opposition dans le cadre de la présidentielle de l’an prochain. Par la voix de son vice-président, le parti a invité ses pairs de l’opposition aux états-généraux afin de désigner un candidat unique de l’opposition. « Nous lançons un appel à son unité pour préparer si possible des Etats généraux, afin de présenter un candidat unique« , a déclaré à l’occasion d’une conférence de presse, Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango, vice-président et fils du président fondateur du RDD.

D’après lui, si l’actuel dirigeant remporte le scrutin en vue, la faute serait inévitablement à une opposition « divisée« . Pour ce regroupement, le régime est fragilisé et c’est le moment de resserrer les rangs pour aboutir à une alternance démocratique à la tête du pays. « Le pouvoir en place n’a jamais été aussi faible (…). En 2016, le président Sassou Nguesso a été très mal élu. Il n’a rien fait de nouveau depuis. Ce serait invraisemblable qu’il gagne une élection sans tricher » a-t-il insisté.

Autre son de cloche!

En décembre dernier, un autre parti de l’opposition a fait une demande loin des aspirations du RDD. L’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) a proposé la prorogation jusqu’en 2023 du mandat du président Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s’y attachent, et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Sur l’échiquier politique congolais, cette proposition suscite de vives polémiques. Dénis Sassou Nguesso, 76 ans dont 35 ans au pouvoir a été investi candidat de son parti à la présidentielle de 2021.