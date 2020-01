Conflit Iran/USA : les missiles iraniens avaient blessé 50 soldats américains en Irak

Send an email

Les frappes de missiles iraniens sur une base militaire américaine en Irak début janvier, ont fait plus de dégâts que le bilan présenté par Washington. L’armée américaine a revu à la hausse le nombre de victimes en annonçant que 50 soldats ont été touchés.

Au moins 50 soldats américains ont subi une lésion cérébrale traumatique à la suite des tirs de missiles iraniens sur la base américaine d’al-assad en Irak au début du mois, en représailles au meurtre américain du général iranien Qassem Soleimani, a indiqué le Pentagone cité pr Breaking Times. C’est la troisième fois que le Pentagone revoit à la hausse le nombre total de victimes. Les USA avaient annoncé 11 soldats qui avaient été transportés à l’hôpital pour des contrôles pour avoir été blessés. Ensuite la semaine dernière, le Pentagone a déclaré que 34 militaires américains avaient été blessés, contredisant ainsi les déclarations du président américain Trump selon lesquelles aucun Américain n’avait été touché. Il avait même affirmé que ceux qui avaient été blessés souffrent des » maux de tête »et ce n’était« rien de grave ».

Le lieutenant-colonel Thomas Campbell, un porte-parole du Pentagone, a déclaré mardi à DailyMail que 16 autres membres des services avaient reçu un diagnostic de traumatisme crânien et avaient été soignés dans un établissement médical militaire américain au Koweït, tandis que d’autres avaient été soignés en Irak, rapporte le Breaking Times. Il souligne toutefois que 31 militaires sont maintenant de retour au travail et sont en bon état. TBI ou traumatisme craniocérébral est un dysfonctionnement cérébral causé par une force extérieure, généralement un coup violent à la tête. Les symptômes immédiats ou différés peuvent comprendre une confusion, une vision floue et des difficultés de concentration.