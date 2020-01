Conflit Grèce/Turquie : la France envoie des navires de guerre en soutien à Athènes

Send an email

Après son accord maritime avec la Libye, la Turquie revendique un vaste territoire maritime dans l’est de la Méditerranée, des revendications qui créent des tensions avec la Grèce voisine. En soutien à Athènes, Emmanuel Macron a décidé d’envoyer des navires de guerre dans la région.

La France va se mêler du différend entre la Turquie et la Grèce. Après avoir reçu son homologue grec, Kyriakos Mitsotakis, à l’Elysée à paris, Emmanuel Macron a décidé d’envoyer des navires de guerre dans la région afin de soutenir la Grèce contre la Turquie. Selon Mitsotakis, les navires serviraient de garants de la paix dans le cadre du différend avec la Turquie. La Turquie a signé un accord maritime avec le gouvernement de Tripoli en Libye en novembre dernier. Suite à cela, le pays revendique son droit sur les eaux de la Méditerranée orientale qui, selon la Grèce, empiète sur son territoire autour d’une partie de son île.

L’accord ouvre également la voie au déploiement de troupes turques pour soutenir le Gouvernement basé à Tripoli. Macron a condamné l’implication de la Turquie en Libye, soulignant le déploiement de troupes et de milliers de rebelles syriens dans ce pays déchiré par la guerre, et le rapport selon lequel deux frégates turques sont arrivées au large de ses côtes cette semaine. Mercredi, la Turquie a riposté aux critiques de Paris, appelant la France à mettre fin à son soutien à Khalifa Haftar, le général dont l’armée nationale libyenne s’est emparée de la majeure partie du pays et a renvoyé le gouvernement d’accord national dans les environs de Tripoli.