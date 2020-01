Conférences sur le Leadership en Afrique: Boni Yayi rejoint Olusegun Obasanjo

Send an email

L’ancien président de la République béninoise Thomas Boni Yayi a été choisi par l’Université sur les Études de Développement ( University for development Studies) basée à Tamale au Ghana pour être le conférencier principal de l’édition de 2020 de ses conférences sur le Leadership en Afrique.

Actuellement au Bénin après une série d’événements agités, l’ex-chef d’Etat béninois Thomas Boni a reçu ce lundi 06 janvier 2020 dans sa résidence à Cotonou, une délégation de l’Université sur les Études de Développement ( University for development Studies). Présidée par le Vice-Recteur le Professeur Gabriel Ayum Teye, cette délégation a annoncé au leader du parti FCBE qu’il a été désigné à titre de conférencier principal de l’Université pour l’édition 2020 des conférences sur le Leadership en Afrique.

Avec cette désignation, l’ancien chef d’Etat béninois vient s’ajouter à la liste des conférenciers de cette université qui présente déjà plusieurs noms célèbres du continent africain dont Olusegun Obasanjo, ancien Président de la Republique Fedérale du Nigéria (2013) et Festus Moegae, ancien President du Botswana (2014).

Riche en expérience sur les questions de développement et de leadership en Afrique, Yayi Boni aura ainsi la charge d’animer une conférence de trois jours(3 jours : 22, 23 et 24 Avril 2020) dont le thème s’intitulera : » Gouvernance et transformation radicale de nos économies pour une croissance inclusive en Afrique ».