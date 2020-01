Clara Morgane dévoile ses interminables jambes et conquit le cœur de ses admirateurs (photo)

Clara Morgane sait toujours comment emballer la toile. Elle l’a encore fait ce jeudi 23 janvier 2020. La chroniqueuse a publié un cliché qui laissait voir ses longues jambes.

La chroniqueuse de Cyril Hanouna, dans la Grande Darka, les samedis, prend toujours plaisir à partager sces photos, surtout les plus sexy sur les réseaux sociaux. Mais ce jeudi 23 janvier 2020, c’est dans une tenue de business-woman que l’épouse de Jérémy Olivier a posé. Habillée d’un top blanc vaporeux et d’un shorty en cuir de couleur noire, Clara Morgane a dévoilé ses interminables jambes, pour le bonheur de ses admirateurs.

A Lire Aussi:Clara Morgane : ultra sexy en lingerie, elle gagne le cœur de ses admirateurs (photo)

Cette publication de la chroniqueuse a fait fleurir près de 27 000 likes et près d’un millier de commentaire dans l’intervalle de quatre heures de temps. A en croire les commentaires, la jolie brune de 38 ans a tourné la tête à ses admirateurs. “Aucun adjectif assez puissant pour te définir aujourd’hui, you are an Angel”, « Juste magnifique comme d’habitude”, “Tous les jours, ça va être comme ça ? Que je prévienne mon cardiologue”, “Personne ne te refusera quoi que ce soit aujourd’hui”, ont écrit ses fans les plus imaginatifs.