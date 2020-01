Chine: le nouveau film de Jackie Chan confronté au coronavirus

La sortie du dernier film du célèbre acteur, chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur et producteur chinois Jackie Chan, ne verra malheureusement pas le jour de sitôt comme prévu. Ce, en raison du coronavirus qui sévit en Chine depuis le mois du décembre 2019.

Au moins 17 personnes sont mortes et plus de 500 autres infectées par le coronavirus en Chine. Certains cas de l’épidémie ont également été recensés dans les pays étrangers. Ce jeudi 23 janvier 2020, la ville de Pékin, la capitale chinoise, a annoncé l’annulation des festivités du Nouvel An chinois. A cet effet, plusieurs sorties cinématographiques du Nouvel an, qui auraient pu générer jusqu’à 1 milliard de dollars au box-office chinois, ont été repoussées. Au nombre de ses films dont la sortie a été reportée figure le nouveau film Vanguard très attendu de Jackie Chan, The Rescue de Dante Lam, consacré à une unité de garde-côtes chinois. Une nouvelle date de sortie sera communiquée prochainement pour ces films à très fort potentiel commercial.

Le congé du Nouvel an démarre vendredi pour une semaine. Les Pékinois se rassemblent habituellement à cette occasion par centaines de milliers dans des parcs pour assister aux traditionnelles danses du lion et du dragon.