Charles Blé Goudé veut traduire Alassane Ouattara devant la CPI

L’ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, condamné en Côte d’Ivoire lundi dernier par contumace, à 20 ans de prison, a décidé de ne pas se laisser faire. Il a annoncé samedi, son intention de saisir la Cour Pénale Internationale (CPI) dans le cadre de cette affaire.

Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, Charles Blé Goudé va contre attaquer la justice ivoirienne. « Après concertation avec mes avocats, j’ai décidé de saisir les institutions suivantes: la Cour africaine des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour pénale internationale, afin que force revienne au droit », a indiqué Blé Goudé. En effet, il indique que le jugement qui lui a été fait en Côte d’Ivoire n’est que pour l’écarter en tant qu’adversaire politique du débat, soulignant avoir « déjà été jugé et acquitté par la CPI pour les mêmes faits » qui lui sont reprochés par le tribunal criminel à Abidjan. Pour le président du COJEP, il s’agit clairement d’un « harcèlement judiciaire » et une « instrumentalisation de la justice » à des fins politiques.

« Je ne veux braver personne, mais j’engage cette initiative afin qu’il ne soit plus permis que le régime d’Abidjan piétine permanemment nos droits et nos libertés comme bon lui semble », a-t-il expliqué. Pour rappel, Charles Blé Goudé a été jugé pour crime contre des prisonniers de guerres prétendument commis lors de la crise postélectorale de 2010/2011. Cependant, plusieurs voix se sont élevées pour condamner la procédure, soulignant que ce sont ces mêmes accusations qui ont amené l’intéressé à la CPI où d’ailleurs, il a été acquitté et libéré sous conditions.