CHAN Cameroun 2020: voici la mascotte officielle de la compétition (photo)

Une délégation de la Confédération africaine de football a tenu une séance avec le gouvernement et les dirigeants du football camerounais ce mercredi 15 janvier 2020 à Yaoundé. Au terme de cette rencontre, la mascotte du championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui aura lieu en 2020 au Cameroun, a été dévoilée.

Tara, c’est le nom de la mascotte du Total CHAN 2020 qui se déroulera au Cameroun 2020. Sur l’image de la mascotte de cette compétition qui aura lieu du 04 au 25 avril prochain, on observe un lion vêtu du maillot vert et rouge symbolisant celui des Lions indomptables du Cameroun et ayant un ballon. Sur le dossard de l’animal, est inscrit son nom, « Tara », suivi du numéro 237 qui est l’indicatif du Cameroun.