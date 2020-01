Chan 2020: la CAF dévoile la liste des 39 arbitres présélectionnés

Au total, 39 arbitres ont été présélectionnés par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour participer à une série de test entrant dans le cadre du CHAN 2020. La liste de ses hommes en noir a été dévoilée le mardi 31 décembre 2019.

C’est une liste qui regroupe plusieurs têtes bien connues de l’univers du football continental. Au nombre de 39, on dénombre 20 arbitres centraux dont le Gambien Papa Gassama et le Zambien Janny Sikazwe. A cela s’ajoutent 19 arbitres assistants qui sont appelés à se préparer pour ce Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) qui va se tenir du 04 au 25 avril au Cameroun. Dans ce lot, le sénégalais Mademba Mbacke et le Djiboutien Mohamed Houssein Ali sont dans la catégorie d’entretien physique. Par contre, Jerome Damon, Malang Diedhiou, Doue Noumandiez, Essam Fattah et An Yan Lim Kee sont pour les instructeurs techniques.

Ci-dessous, le document de la CAF: