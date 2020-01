Centrafrique: François Bozizé enfin reçu par Faustin-Archange Touadéra

Send an email

Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a reçu en audience dans l’après-midi du mardi 21 janvier l’ex-président François Bozizé au palais de la république. C’est la toute première rencontre entre les deux autorités après le retour de Bozizé à Bangui.

Faustin-Archange Touadéra et François Bozizé ont échangé pendant près d’une heure, ce mardi 21 janvier au palais de Bangui. Aucune déclaration à la presse n’a été faite à l’issue de ce tête-à-tête très attendu entre les deux hommes d’Etat. D’après certaines sources proches de Bozizé, leurs échanges ont porté sur la question de l’attribution du passeport de François Bozizé, la régularisation de la situation de certains militaires proches de l’ancien président et exclus des rangs, ainsi que l’examen du projet de loi sur le statut des anciens présidents.

Pour Bertin Béa, un proche de Bozizé, le format de la rencontre tel que souhaité n’a pas été respecté. « La rencontre devait se dérouler avec les deux présidents, et les représentants de la Communauté des Etats d’Afrique centrale et de l’Union africaine. C’est un tête-à-tête qui a été imposé« . Depuis son retour en catimini à Bangui, en décembre 2019, c’est plus d’un mois après que François Bozizé a pu rencontrer l’actuel dirigeant.

Un pays déchiré par la guerre!

La République centrafricaine est plongée dans la guerre civile à la chute de François Bozizé, chassé du pouvoir par la rébellion Séléka, en 2013. Son successeur, le chef rebelle, Michel Djotodia, a été renversé quelques mois après son accession au pouvoir. Depuis lors, le pays s’est enlisé dans la crise faisant face à la montée en puissance des groupes armés.