Céline Dion: le « cœur brisé », la diva québécoise lance un appel à l’aide pour l’Australie

The horrendous fires in Australia are absolutely devastating. It’s heartbreaking to see the destruction they are causing – the tragic loss of lives, homes and wildlife. My thoughts and prayers are with the people of beautiful Australia. If you can, please donate to one of the many organizations who are helping. – Céline xx… #AustraliaFires . Australian Red Cross @redcrossau : https://www.redcross.org.au NSW Rural Fire Service @nswrfs : https://www.rfs.nsw.gov.au/ Wires Wildlife Rescue @wireswildliferescue : https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund . Les horribles incendies en Australie sont absolument dévastateurs. Ça me brise le cœur de voir toute la destruction qu’ils provoquent – la perte tragique de vies, de maisons et d’espèces sauvages. Mes pensées et mes prières accompagnent les habitants de la magnifique Australie. Si vous le pouvez, merci de faire un don à l'une des nombreuses organisations qui sont là pour aider. – Céline xx… #AustraliaFires . Australian Red Cross @redcrossau : https://www.redcross.org.au NSW Rural Fire Service @nswrfs : https://www.rfs.nsw.gov.au/ Wires Wildlife Rescue @wireswildliferescue : https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund