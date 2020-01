Céline Dion: la diva québécoise commence l’année nouvelle avec un nouveau coup dur !

Send an email

Céline Dion, après avoir passé quelques jours de repos en famille pour les fêtes de fin d’année, doit reprendre avec ses tournées pour le compte de 2020. Mais la chanteuse, en pleine promotion de son nouveau disque intitulé « Courage », vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

En octobre dernier, alors qu’elle venait de commencer une nouvelle tournée, Céline Dion s’est vue contrainte de tout arrêter net. La chanteuse de 51 ans expliquait dans une vidéo, qu’il est difficile pour elle d’annuler des dates mais qu’elle ne veut pas se produire sans pourvoir donner « tout ce qu’elle a ». « Je suis désolée de vous décevoir », insiste la star. Elle souffrait d’un virus à la gorge.

En ce début de 2020, c’est le comité du festival international de Byblos qui a annoncé l’annulation du concert de Céline Dion, à l’origine prévu au Beirut Waterfront, le 31 juillet 2020, en raison de la situation actuelle au Liban. Un événement qui tenait particulièrement à cœur la chanteuse canadienne. En effet, le Liban fait partie des racines de son défunt mari René Angélil, dont la maman Alice Sara était syro-libanaise.

Le concert, annoncé fin septembre 2019, avait déjà vu les dates de vente des billets repoussées au 1er décembre 2109 puis au 15 janvier 2020, au lieu du 1er novembre comme prévu à l’origine. Sur la page Facebook de l’événement, qui existe depuis 2003, ils écrivent : « Le Festival international de Byblos et l’équipe de Céline Dion se sont mis d’accord avec un profond regret d’annuler l’apparition de Céline Dion au Beirut Waterfront le 31 juillet 2020. » Pour rappel, le Liban est confronté à d’importantes manifestations depuis la nuit du 17 au 18 octobre 2019 mais également à une grave crise économique avec une dévaluation non officielle de la livre libanaise qui atteint désormais plus de 2 000 LL/USD au lieu de 1511.5 LL/USD au taux officiel.