Canada: Meghan Markle toute souriante loin du tumulte londonnien (photos)

Meghan Markle était ce mardi 14 janvier 2020 dans un refuge venant en aide aux femmes en difficulté. Les images ont été rendues publiques par le Daily Mail. Visiblement, loin d’Angleterre, l’épouse du prince Harry semble reprendre goût à la vie. Malgré les critiques dont elle a été victime depuis leur décision de quitter la famille royale senior, Meghan Markle s’est affichée toute souriante lors de cette visite caritative privée à Vancouver. Selon Gala, après avoir quitté sa très luxueuse villa de Vancouver, la duchesse de Sussex est montée à bord d’un hydravion pour rejoindre le continent. La même source raconte qu’elle s’est ensuite rendue au Downtown Eastside Women’s Centre, une organisation caritative qui fournit à la fois un service de conseil et des repas chauds aux femmes et enfants en difficulté.

A l’occasion de cette sortie, l’épouse du prince Harry a discuté avec les membres de l’équipe pour « offrir son soutien » et « encourager le personnel ». « Regardez avec qui nous avons pris le thé aujourd’hui ! » a publié le refuge sur sa page Facenook. « Elle a demandé ce dont les femmes auraient besoin en termes de soutien. Ce fut une belle réunion » a affirmé un membre du personnel cité par Gala.

The Duchess of Sussex has undertaken a private charity visit in her new base of #Vancouver #HarryandMeghan #Canada https://t.co/jtc8hnNEOn

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 15, 2020