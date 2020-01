Send an email

Canada: l’installation du prince Harry et de Meghan reçue avec méfiance

L’installation du prince Harry et de Meghan Meghan a été reçue par les canadiens avec prudence.

Après leur décision de quitter les fonctions royales, Meghan Markle et Harry ont décidé de s’installer au Canada, loin de l’agitation médiatique. A l’annonce de leur décision, le coût global pour assurer la sécurité du couple princier et de son enfant au Canada a été estimé par les médias à 1,7 million de dollars canadiens (1,17 million d’euros) en cas d’installation à demeure. Alors qu’à l’annonce de leur installation, un sondage, paru dans le quotidien anglophone, National Post, affirmait que 61 % des Canadiens souhaitaient qu’Harry devienne le prochain gouverneur général du Canada. le 15 janvier, une nouvelle enquête d’opinion de l’institut Angus Reid révélait que les Canadiens étaient 73 % à refuser de payer la note de leur installation au Canada ». La Fédération canadienne des contribuables, citée par Le monde, s’est fendue d’une pétition pour souhaiter la « meilleure des chances à Harry et Meghan dans leur souhait de devenir financièrement indépendants », tout en avançant que « cet objectif était incompatible avec l’usage de l’argent des contribuables pour couvrir leurs frais ».

D’après les autorités canadiennes, la loi sur la citoyenneté ne confère pas le statut de citoyen aux membres de la famille royale britannique « S’ils veulent acquérir le statut de résident permanent, Harry et son épouse devront donc se qualifier selon un certain nombre de critères : âge, diplômes, connaissances linguistiques… Les années passées par Meghan Markle à Toronto pour le tournage de la série américaine Suits lui feront sans doute gagner quelques points », précise la même source. « Le Canada ne débourse aucun dollar, ni ne facilite la venue du couple. L’élémentaire courtoisie diplomatique va finir par l’emporter », a assuré le professeur en droit constitutionnel à l’université de Laval Patrick Taillon.