Canada: ces dispositions de Meghan Markle et Harry contre les paparazzi

Au Canada, après leur décision d’abandonner leur fonctions royales, Meghan Markle et Harry sont déjà en guerre contre les paparazzi. Pour ce faire, les Suxess ont pris des mesures idoines pour rester loin des agitations médiatiques.

Le prince Harry et Meghan Markle ont pris leurs distances avec la famille royale. La raison , le prince Harry est fatigué par les rumeurs circulant dans les tabloïds britanniques et le traitement réservé à la duchesse de Sussex. Ses incartades au protocole, ses tenues, ses prises de position, l’éducation donnée à son fils Archie, même ses origines sociales et ethniques, Meghan Markle est mal vue par les tabloïds anglais. Ce qui rappelle au prince Harry, l’acharnement qu’a vécu sa mère, la princesse Diana, qui a trouvé la mort dans un accident de la route alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi. « Ma plus grande peur est que l’histoire se répète, (…) J’ai perdu ma mère, et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes. », avait expliqué Harry, dans une lettre publiée en octobre 2019.

Même loin du Royaume-Uni, le couple a trouvé une solution contre la presse. Selon un journaliste du Harper’s Bazaar aux Etats-Unis, sur Twitter, pour préserver leur vie privée et se protéger, « les Sussex ont demandé à des avocats basés au Royaume-Uni d’émettre un avertissement juridique après la publication des photos prises par des paparazzi de Meghan au Canada hier. » Une réplique, certainement, à la publication des clichés de Meghan Markle et Harry à la Une de la presse, ce mardi 21 janvier.