CAN Cameroun 2021: voici le nouveau calendrier des éliminatoires

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, suivi d’une délégation, a effectué une séance de travail avec les dirigeants du football camerounais et des membres du gouvernement, ce mercredi 15 janvier 2020. Lors de cette importante séance, de nouvelles dates ont été retenues pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Une nouvelle programmation des rencontres des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui aura lieu au Cameroun en 2021, a été dévoilée. Au terme de la séance entre une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) et les dirigeants du football suivis des membres du gouvernement camerounais, il a été décidé que la phase finale de la CAN 2021 se déroulera au pays des Lions indomptables, du 9 janvier au 6 Février 2021.

Du coup, avec ce changement de date pour cette compétition, la nouvelle programmation des rencontres des éliminatoires se présente comme suit:

●23-31 Mars 2020 : J3 et J4 éliminatoires CAN 2021