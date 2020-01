CAN 2021: les nouvelles dates de la compétition connues dans quelques jours

L’édition 33 de la Coupe d’Afrique des nations aura lieu au Cameroun en 2021. En prélude à cette grande messe continentale du sport roi, la Confédération africaine de football (CAF) annoncera les dates de cette compétition à la sortie d’une séance avec les dirigeants du pays organisateur.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’aura pas lieu en été comme ce fut le cas pour l’édition dernière en Egypte. Le président de l’instance africaine de football Ahmad Ahmad l’a annoncé depuis quelques mois en faisant allusion aussi bien au climat qu’à la nouvelle réforme de la FIFA, sa Coupe du monde des clubs, qui concernera 24 clubs tous les quatre ans à partir de l’été 2021. Ainsi, revenir en hiver comme c’était le cas auparavant, serait la solution trouvée.

Mais pour le moment, rien n’est définitif car à en croire le président de la CAF, toutes les décisions concernant les nouvelles dates seront prises à l’issue d’une réunion qui aura lieu le 15 janvier 2020 au Cameroun. « On saura ça le 15 janvier, au soir. On terminera la réunion. Et nous allons prendre les décisions. C’est pour cela qu’on vient au Cameroun se réunir avec la partie camerounaise, avec le gouvernement camerounais, et avec les représentants des parties prenantes du football africain », a déclaré Ahmad Ahmad à Rfi.