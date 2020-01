CAN 2021: au Cameroun, Ahmad Ahmad annonce d’importantes décisions

Le président de la Confédération Africaine de Football(CAF) est au Cameroun depuis le lundi 13 janvier 2020. En tête d’une délégation, Ahmad Ahmad va séjourner pendant trois jours au pays de Paul Biya pour une visite d’inspection.

Pour une deuxième fois, le président de la Caf Ahmad Ahmad a foulé le sol camerounais pour écouter les autorités en charge du sport roi au pays des Lions Indomptables. Interrogé à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen dès son arrivée, le président de la CAF est allé plus en détails sur l’objectif de cette nouvelle mission. Il a notamment annoncé qu’il va prendre d’importances décisions concernant la CAN 2021 après avoir écouté les autorités compétentes du football et les parties prenantes au Cameroun.

« Aujourd’hui marque la deuxième visite officielle au Cameroun, la première était avec le chef de l’Etat et cette fois, je suis en visite de travail pour rencontrer les autorités compétentes du football et les parties prenantes, et prendre des décisions importantes concernant la CAN 2021. Je me sens à l’aise parce que je suis ici pour écouter toutes les personnes concernées et non pour faire des recommandations », a déclaré le président de la CAF Ahmad Ahmad. Reste à savoir les décisions importantes que va prendre le président de la CAF après cette visite.